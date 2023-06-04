Проект Месси в «ПСЖ» — спортивный провал. Шейхам надо срочно менять тактику

«ПСЖ» – снова чемпион, в 11-й раз с тех пор, как клуб стал катарским активом. Это рекорд и действительно выдающееся достижение, но оно как будто тонет в хаосе, в котором живёт команда в последнее время. Кристоф Галтье на грани увольнения. Фанаты протестуют и требуют ухода главных звёзд. У Килиана Мбаппе нет реальной причины оставаться (кроме разве что преданности?). Лионель Месси ждал окончания сезона, чтобы принять решение о будущем, но СМИ заранее знали итог – скандалов с расставанием избежать не удалось.

Стратегия катарских владельцев завела клуб в тупик. И главное, что «проект Месси», на который возлагалось так много надежд, всё же оказался провальным. Дело здесь не столько в аргентинце как в отдельном футболисте – ему 35, он всё ещё один из лучших в мире, сделал свою команду чемпионом мира – сколько в неправильных тактических решениях.

Как на поле, так и в кабинетах.

Приглашение Месси было таким же бессмысленным, как трансфер Роналду в «МЮ»

Лео считают символом стратегии «ПСЖ», но вот проблема – она годами не работает, потому что сосредоточена на скупке громких имён, а не на выстраивании команды на всех уровнях. Что важнее – в раздевалке нет единства, а отсюда в игре нет характера. Зато есть разрозненность, разобщённость и отсутствие какой-либо структуры в действиях – и это, в частности, то, что мешает клубу год за годом добиваться успеха в Лиге чемпионов.

«ПСЖ» создал вокруг себя образ мегакоманды с громкими именами, и переход Месси стал ещё одним мощным взрывом, поводом сделать так, чтобы о клубе говорили все. Сильная тройка нападающих, лучшие имена, и все – в Париже. Но мало собрать вместе сильных индивидуально футболистов, нужно ещё сделать так, чтобы их симбиоз приносил пользу. Звёздность тройки Месси – Мбаппе – Неймар оказалась разрушительной для клуба, потому что вся игра начала выстраиваться только вокруг них. Тактика «забрось вперёд и жди, пока кто-то из них что-нибудь придумает» не сработала и не могла сработать: команда предсказуемо атаковала через центр, редко подключала фланги, бессвязно переходила из полузащиты в атаку. У звёздного трио были свободные роли, а все остальные должны были им подыгрывать – и тут-то всё превращалось в хаос. Про «отработку» трио в обороне можно и не вспоминать.

Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Месси за всё время в «ПСЖ» не выглядел приверженным происходящему. Да, он выполнял свою работу, и вряд ли его можно упрекнуть в плохой игре – были и голы, и ассисты, и включения в нужный момент. Но на фоне всего этого казалось, будто ему всё равно. Что он часто выпадает из процесса или же не понимает, какую роль он в нём играет. Что это и близко не тот Месси, что мы видели в «Барселоне» или сборной. И дело тут не в возрасте – он попросту не нужен был этой команде изначально. Его появление там не улучшило ровным счётом ничего, несмотря на все ожидания. В первом сезоне он пропустил 15 матчей во всех соревнованиях, и «ПСЖ» набирал в среднем 2,53 очка за игру без него и 2,03 – с ним. Да, во втором сезоне Месси включился, но суммарно за два года показатели такие, что становится ясно: «ПСЖ» знает, как побеждать без Лео. И, судя по цифрам, получается у них это даже лучше, чем с ним.

Сезон Матчи Очки Забито Пропущено Среднее кол-во очков Средний счёт 2021/2022 С Месси 34 69 74 36 2,03 2,2-1,1 Без Месси 15 30 38 12 2,53 2,5-0,8 2022/2023 С Месси 41 91 100 42 2,22 2,5-1 Без Месси 9 17 20 11 1,89 2,2-1,2 Всего С Месси 75 160 174 78 2,13 2,3-1 Без Месси 24 55 58 23 2,29 2,4-1

Приезд Месси утяжелил и без того мегазвёздную атмосферу в раздевалке, где Мбаппе и Неймар конфликтовали и диктовали свои условия. Француз и вовсе вместе с новым контрактом получил право влиять на решения, что только осложнило и без того непростую ситуацию. При этом важно понимать, что наличие Мбаппе, Месси и Неймара в одном месте само по себе не является проблемой. А вот отсутствие с их стороны приверженности к командной этике, духу, единству – да. Желание иметь влияние – тоже да.

И здесь мы подходим к другой важной составляющей той ситуации, в которой оказался «ПСЖ»: в клубе нет структуры ни на одном из уровней. Если мы посмотрим на тот же «Сити», который также живёт и процветает на нефтяные деньги, то увидим совершенно противоположную картину. Там чёткая иерархия, выстроенная трансферная политика, понятная система в игре, где у каждого игрока есть своё место и задача, и есть чувство целостности. «Сити» – команда, «ПСЖ» же – это три звезды и остальные.

«ПСЖ» — это история, когда маркетинг затмил главное. В погоне за именами и деньгами клуб забыл о футболе

Руководство клуба, кажется, до сих пор не осознало, что тратить миллионы на подписание лучших игроков, чтобы сделать мегакоманду, – ненадёжное средство достижения успеха в современном футболе. Чиновники «ПСЖ» не учитывают, что футбольные матчи высокого уровня в наше время выигрываются более изящными способами. Если ты хочешь обыгрывать «Баварию», то нужно понимать, как их перехитрить тактически, а не как превзойти по количеству потраченных денег. «ПСЖ» нужен целостный и тактически инновационный подход, но пока, как говорят болельщики клуба, это проект со «спортивной политикой без реального направления».

У руководства есть две главные цели: взять Лигу чемпионов и сделать из «ПСЖ» сильный и дорогой бренд. И обе они взаимосвязаны, потому что и Неймар, и Мбаппе, и Месси – это всё проекты не только спортивные, но и маркетинговые. Такие активы привлекают внимание, повышают интерес, а это значит больше ТВ-аудитория, больше продаж билетов и мерча => больше денег. «ПСЖ» уже давно увлекается привлечением звёзд для повышения уровня внимания – тут для этих целей были и Дэвид Бекхэм, и Златан Ибрагимович. И всё бы хорошо, если бы покупка больших игроков в том числе была полезна для команды, а не только для счетов. Подписание Месси было большой маркетинговой возможностью, но c точки зрения игры было бы лучше, если клуб тогда направил бы свои средства в укрепление полузащиты и защиты менее именитыми футболистами. Да и качество скамейки – так себе.

При этом финансово «ПСЖ» всё же выиграл: за первый год Месси принёс клубу € 700 млн, потому что вслед за ним в клуб пришли бренды с предложениями о сотрудничестве. Dior, Gorillas, Big Cola, Crypto.com, Sports Water, плюс продление контракта с Nike и Coca-Cola. 60% проданных футболок были с именем Месси, а общее количество продаж формы выросло на 40%. И это именно то, зачем его приглашали.

Лионель Месси Фото: Alex Grimm/Getty Images

Безусловно, спонсоры и заработок очень важны. Но у «ПСЖ» и без этого есть огромные ресурсы, которые можно было направить на формирование крепкого костяка команды, в котором все игроки сочетались и совпадали по игровой мысли, в академию, где можно было бы растить будущее поколение. Но руководство выбрало путь, в котором клуб стал распиаренной побрякушкой в их руках.

Да, они всё ещё самые сильные во Франции. Но с таким составом и возможностями клубы судят не по национальным чемпионатам, а по достижениям в Европе, и там «ПСЖ» из года в год оголяет все свои проблемы. Всё циклично, потому что в руководстве происходит ноль изменений. И «ПСЖ» так и будет ходить по кругу бессистемности, отсутствия чёткого вектора развития и вылетов из ЛЧ на ранних стадиях, пока руководители этого проекта не поймут, что настало время начать всё с нуля.

И Месси им для этого совершенно не нужен.