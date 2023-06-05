Главный тренер «Енисея» Ивахов отреагировал на попадание на «Факел» в стыках

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов высказался о соперничестве с «Факелом» за выход в Российскую Премьер-лигу.

«Факел» так «Факел». Кого хотели? Неприятен был бы любой соперник из трёх возможных, предпочтений не было.

Конечно, мы понимаем, что будет твориться в Воронеже в ответном матче. Это мегафутбольный город. Но это наоборот приятно – сыграть при такой аудитории, это будет нас подогревать.

В качестве главного я уже выигрывал в гостях у «Факела» в 2015-м – 1:0. Помню, была жара, много народа на трибунах, а забил тогда Низамутдинов. Так что это фартовый для меня город.

Конечно, команда Вадима Евсеева очень сильна, духовита. Но победит тот, кто будет лучше играть в футбол. Мы от своей комбинационной игры отказываться не станем», – приводит слова Ивахова Metaratings.