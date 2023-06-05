«Даже богу грустно». Ибрагимович — о решении завершить карьеру

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал своё решение завершить профессиональную игровую карьеру, отметив, что утром в день объявления о своём уходе шёл дождь. Швед признался, что подумал, что даже богу стало грустно.

«С завтрашнего дня я буду свободным человеком. Завтра открывается новая глава в моей жизни. Я горжусь тем, что у меня была такая долгая карьера. Когда я проснулся этим утром, шёл дождь. Я сказал себе, что даже богу грустно», — приводит слова Ибрагимовича с пресс-конференции «твиттер» GuillaumeMP.

41-летний Ибрагимович сообщил о своём решении завершить игровую карьеру по окончании сезона итальянской Серии A. Форвард сыграл лишь четыре матча в своём последнем сезоне.

Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»