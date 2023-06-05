Ибрагимович: если бы Райола ещё был здесь, я бы продолжал играть. Ему нужны комиссионные

Экс-нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что для него футбол изменился с тех пор, как скончался его агент Мино Райола. Швед отметил, что продолжал бы играть, если бы его представитель и друг ещё был жив, пошутив, что ему были бы нужны комиссионные.

«С Мино я делился всем. Мы были близки как в футболе, так и за его пределами. Футбол перестал быть для меня прежним с тех пор, как Мино не стало… Если бы он всё ещё был здесь, я бы продолжал играть. Он хотел бы получить свои комиссионные… Извини, Мино, но это правда», — приводит слова Ибрагимовича с пресс-конференции «твиттер» GuillaumeMP.

Райола скончался в апреле 2022 года. Известному нидерландскому агенту было 54 года.

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