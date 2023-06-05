Игорь Акинфеев: трактовки судей непонятны для всех, превратилось непонятно во что

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что не всегда понимает трактовку судей во время матчей Российской Премьер-Лиги.

«Трактовки непонятные вообще для всех, наверное. У нас была видеосвязь с департаментом судей. Нам рассказывают одно, мы выходим — совершенно всё другое. Ты вообще не понимаешь, за что тебе дают, как дают, куда дают. Любой игрок в своей штрафной не знает, как вообще играть. Если раньше можно было придержать, борьба была, то сейчас это превратилось непонятно во что», — сказал Акинфеев в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

В минувшем сезоне 37-летний Акинфеев в 29 матчах чемпионата России пропустил 27 мячей и 10 раз сыграл «на ноль». ЦСКА занял второе место в РПЛ.