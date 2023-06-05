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Черчесов: «Спартаку» нужно набраться терпения и дать Абаскалю возможность реализовать себя

Черчесов: «Спартаку» нужно набраться терпения и дать Абаскалю возможность реализовать себя
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Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов выразил мнение, что московский «Спартак» сделал шаг вперёд в сезоне 2022/2023 в сравнении с предыдущим розыгрышем. Также специалист призвал красно-белых набраться терпения и дать шанс наставнику команды Гильермо Абаскалю реализовать себя в следующем году.

«Сложный был турнир не только для «Спартака», но и для многих. Третье место по сравнению с прошлым годом — это на семь ступенек выше. Это шаг вперёд. Нужно набраться терпения и дать тренеру возможность реализовать себя в следующем году», — приводит слова Черчесова Sport24.

34-летний Абаскаль возглавил «Спартак» летом прошлого года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года. В первом сезоне под его руководством красно-белые заняли третье место в чемпионате России.

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