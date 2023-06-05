Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колосков: Малком — лучший игрок сезона в РПЛ, он внёс ключевую роль в чемпионство «Зенита»

Колосков: Малком — лучший игрок сезона в РПЛ, он внёс ключевую роль в чемпионство «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков ответил на вопрос, кто, по его мнению, стал лучшим игроком чемпионата России — 2022/2023.

«Малком — лучший игрок сезона в РПЛ. Он внёс ключевую роль в чемпионство «Зенита». Да, в клубе есть мастера, которые близки к нему по классу — это Клаудиньо и Барриос. Но он отличался более универсальным мастерством. А самый главный фактор — звание лучшего бомбардира чемпионата», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

В завершившемся сезоне РПЛ Малком принял участие в 27 матчах, забил 23 мяча и отдал девять голевых передач. Бразилец был признан лучшим игроком сезона на церемонии награждения «Герои РПЛ», а также стал лучшим футболистом Премьер-Лиги по версии WhoScored.

Материалы по теме
Дмитрий Кузнецов: Малком — лучший игрок сезона в РПЛ, был лидером во всех матчах «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023