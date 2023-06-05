Колосков: Малком — лучший игрок сезона в РПЛ, он внёс ключевую роль в чемпионство «Зенита»

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков ответил на вопрос, кто, по его мнению, стал лучшим игроком чемпионата России — 2022/2023.
«Малком — лучший игрок сезона в РПЛ. Он внёс ключевую роль в чемпионство «Зенита». Да, в клубе есть мастера, которые близки к нему по классу — это Клаудиньо и Барриос. Но он отличался более универсальным мастерством. А самый главный фактор — звание лучшего бомбардира чемпионата», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
В завершившемся сезоне РПЛ Малком принял участие в 27 матчах, забил 23 мяча и отдал девять голевых передач. Бразилец был признан лучшим игроком сезона на церемонии награждения «Герои РПЛ», а также стал лучшим футболистом Премьер-Лиги по версии WhoScored.
- 5 июня 2023
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