Дмитрий Кузнецов: Малком — лучший игрок сезона в РПЛ. Был лидером во всех матчах «Зенита»

Российский тренер Дмитрий Кузнецов прокомментировал признание нападающего «Зенита» Малкома лучшим игроком сезона в Российской Премьер-Лиге.
«Малком — лучший игрок сезона в РПЛ. Он был лидером во всех матчах «Зенита», а ещё забивал важные мячи. Когда «Зенит» проигрывал или играл вничью, то Малком всегда шёл вперёд и подбадривал своих партнёров», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним в воскресенье, 4 июня, Малком был признан лучшим игроком чемпионата России в сезоне-2022/2023. Приз игроку вручили на церемонии награждения «Герои РПЛ». Бразилец также стал лучшим футболистом Премьер-Лиги по версии WhoScored. В течение розыгрыша национального первенства бразилец сумел отличиться 23 раза, сыграв при этом в 27 матчах.
- 5 июня 2023
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