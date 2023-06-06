Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» всегда будет моей семьёй». Бензема трогательно попрощался с клубом

«Реал» всегда будет моей семьёй». Бензема трогательно попрощался с клубом
Аудио-версия:
Комментарии

Французский нападающий Карим Бензема произнёс трогательную речь по случаю своего ухода из мадридского «Реала».

«Мне тяжело говорить. Большое спасибо мадридскому «Реалу». Моим товарищам по команде. Я смог осуществить свою мечту. Я никогда не забуду «Реал», потому что это лучший клуб в мире и в истории. «Реал» всегда будет моей семьёй, в том числе благодаря болельщикам. Спасибо вам всем!» — приводит слова Бензема с пресс-конференции «твиттер» Madrid Unversal.

35-летний Бензема играл за «Реал» с 2009 года. Француз, по информации СМИ, принял решение покинуть клуб из-за предложения от саудовского «Аль-Иттихада». В своём последнем сезоне за «Реал» обладатель «Золотого мяча» сыграл 43 матча, в которых забил 31 гол и сделал шесть результативных передач.

Материалы по теме
Великий «Реал» Зидана, который выиграл третью ЛЧ подряд. От той команды мало что осталось
Великий «Реал» Зидана, который выиграл третью ЛЧ подряд. От той команды мало что осталось

Бензема («Реал Мадрид») забивает в прощальном матче

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023