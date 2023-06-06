«Реал» всегда будет моей семьёй». Бензема трогательно попрощался с клубом

Французский нападающий Карим Бензема произнёс трогательную речь по случаю своего ухода из мадридского «Реала».
«Мне тяжело говорить. Большое спасибо мадридскому «Реалу». Моим товарищам по команде. Я смог осуществить свою мечту. Я никогда не забуду «Реал», потому что это лучший клуб в мире и в истории. «Реал» всегда будет моей семьёй, в том числе благодаря болельщикам. Спасибо вам всем!» — приводит слова Бензема с пресс-конференции «твиттер» Madrid Unversal.
35-летний Бензема играл за «Реал» с 2009 года. Француз, по информации СМИ, принял решение покинуть клуб из-за предложения от саудовского «Аль-Иттихада». В своём последнем сезоне за «Реал» обладатель «Золотого мяча» сыграл 43 матча, в которых забил 31 гол и сделал шесть результативных передач.
Бензема («Реал Мадрид») забивает в прощальном матче
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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