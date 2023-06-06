«Уфа» объявила об уходе главного тренера

«Уфа» объявила об уходе своего главного тренера Арслана Халимбекова после вылета команды во Вторую лигу.

«Главный тренер Арслан Халимбеков покидает ФК «Уфа» по истечении срока действия контракта.

Арслан Халимбеков возглавил ФК «Уфа» в октябре 2022 года. Под руководством Халимбекова команда провела 22 официальных матча, в которых одержала 6 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 12 поражений.

Мы благодарим Арслана Шарапутдиновича за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба уфимцев в клубном телеграм-канале.

«Уфа» в сезоне-2021/2022 выступала в Российской Премьер-Лиге. В стыковых матчах команда проиграла «Оренбургу» и вылетела в Мелбет Первую лигу. В следующем же сезоне клуб не сумел закрепиться в лиге и занял место в зоне вылета, опустившись во Вторую лигу.