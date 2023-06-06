«Мы обязательно ещё встретимся». «Уфа» попрощалась с Газизовым

Пресс-служба «Уфы» опубликовала прощальное письмо своему бывшему гендиректору Шамилю Газизову, который покинул клуб после вылета уфимцев из Первой лиги по итогам сезона-2022/2023.

«Спасибо, Шамиль Камилович!

Шамиль Газизов возглавил уфимский клуб летом 2012 года. За время его работы генеральным директором ФК «Уфа» добился наивысших достижений за всю историю футбола в Республике Башкортостан. Под его руководством «Уфа» преодолела путь от команды ФНЛ до элиты российского футбола, дебютировала в еврокубках и долгие годы являлась одним из самых крепких и стабильных клубов Российской Премьер-Лиги.

В июле 2020 года Шамиль Газизов был назначен генеральным директором клуба «Спартак». В марте 2021-го вернулся в ФК «Уфа». Мы благодарим Шамиля Камиловича за годы совместной работы и яркие победы! Желаем Вам больших профессиональных успехов. Мы обязательно ещё встретимся», — написала пресс-служба «Уфы» в клубном телеграм-канале.