Романцев: для меня третье место «Спартака» — неуспех

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев не считает успехом бронзовые медали московского клуба по итогам сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге. Также Романцев признался, что ему нравится работа наставника «Зенита» Сергея Семака.
«Третье место для «Спартака» в этом году – это успех? Смотря для кого. Для меня неуспех.
Сейчас у «Зенита» ресурсы такие же, как у «Спартака» в 90-е? Какие ресурсы? Что зарабатывали от продажи игроков, то и платили. Игрока надо взять, засветить, воспитать, некоторых довести до уровня, чтобы им интересовались, продать и на эти деньги содержать игроков, которые только что пришли и только что засветились. Вот так «Спартак» работал в моё время с Николаем Петровичем Старостиным.
Мне нравится работа Семака. Как она может не нравиться? Он стал чемпионом пять раз подряд», — приводит слова Романцева «РБ Спорт».
- 6 июня 2023
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