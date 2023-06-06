Валерий Масалитин: если получится, надо продавать Гайча в «Верону» за хорошие деньги

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин считает, что нападающего Адольфо Гайча, выступающего на правах аренды за «Верону», стоит продать в итальянскую команду за хорошие деньги.

«При принятии решения по Гайчу нужно смотреть на финансовую составляющую и обращать внимание на то, что будет лучше для самого Адольфо. Если получится продать его за хорошие деньги в «Верону» — пожалуйста, а если нет, то можно отдать в аренду с правом выкупа в «Оренбург», если уж Федотов на него не рассчитывает», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Контракт 24-летнего Гайча с ЦСКА рассчитан до декабря 2025 года. В нынешнем сезоне аргентинский нападающий сыграл за «Верону» 16 матчей в Серии A, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.