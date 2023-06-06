Шесть футболисток «Барселоны» попали в команду сезона женской Лиги чемпионов

Женская Лига чемпионов объявила команду сезона-2022/2023, в которую вошли шесть футболисток «Барселоны».
Среди каталонских спортсменок — нападающая Кэролайн Грэм Хансен, полузащитницы Патрисия Гихарро и Айтана Бонмати, защитницы Мария Пилар Леон, Ирен Паредес и Люси Бронз.
Напомним, «Барселона» выиграла золото в женской Лиге чемпионов. В финале они встретились с «Вольфсбургом». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу сине-гранатовых. В первом тайме немецкая команда вела со счётом 2:0, но во второй половине игры «Барселона» перевела счёт в свою пользу и выиграла с преимуществом в один мяч.
Среди футболисток «Вольфсбурга» четыре вошли в команду сезона. Таким образом, не из команд-финалистов в символической сборной оказалась лишь одна спортсменка — Кэти Маккейб из «Арсенала».
- 6 июня 2023
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