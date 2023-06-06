Отмена регистрации Гави признана ошибочной

«Барселона» смогла обжаловать запрет на регистрацию Гави как игрока основного состава клуба.

В начале года «Барселона» получила разрешение на регистрацию нового контракта полузащитника, но Ла Лига подала апелляцию, после чего суд отменил решение и отклонил ответную апелляцию «Барселоны», объяснив это поздним сроком её подачи.

Клуб потребовал пересмотреть эту позицию, но получил отказ. Теперь же Апелляционный суд признал, что «Барселона» уложилась во все необходимые для регистрации сроки, и удовлетворил обращение клуба. Теперь Гави может быть зарегистрирован игроком основы сине-гранатовых.

За этот сезон Гави поучаствовал в 36 матчах в составе «Барселоны», забил два гола и отдал четыре голевые передачи. 18-летнего полузащитника считают одним из самых перспективных футболистов в мире.