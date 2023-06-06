Гарри Кейн согласен перейти в «Реал»
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Английский форвард Гарри Кейн дал согласие на переход в мадридский «Реал», сообщает Marca.
Слухи о переходе Кейна в «Реал» ходят уже давно, называют разные суммы перехода, вплоть до € 200 млн. Однако сейчас Marca сообщает, что сделка может обойтись и в € 80 млн. Как сообщает газета, игрок «Тоттенхэма» сейчас является единственной целью «сливочных» на позицию центрального форварда.
На Кейна претендуют и другие команды, например, «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити», но руководство «шпор» не хочет отдавать такого сильного игрока прямым конкурентам из английской лиги.
«Реал» же сейчас активно стремится к подписанию игрока, поскольку совсем недавно объявил об уходе из клуба Карима Бензема, который как раз играл на позиции центрфорварда.
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