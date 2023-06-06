«Ювентус» подтвердил планы выйти из Суперлиги

Туринский «Ювентус» опубликовал на официальном сайте пресс-релиз, в котором отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения о выходе клуба из Суперлиги.

«Клуб сообщает, что отправил письма «Реалу» и «Барселоне» — двум клубам, которые, как и «Ювентус», не вышли из Суперлиги, — чтобы инициировать совещание по поводу выхода клуба из проекта. Клуб опубликует информацию после заседаний. Отметим, что многие сообщения в СМИ, включая информацию о возможных санкциях со стороны УЕФА, являются ложными», — говорится в заявлении «Ювентуса».

18 апреля 2021 года 12 топ-клубов объявили о создании Европейской Суперлиги, в которую вошли «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус». Новость вызвала негативную реакцию со стороны футбольных чиновников и болельщиков. 20 апреля большинство клубов объявили о выходе из проекта, после чего в Суперлиге осталось три участника.