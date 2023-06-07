Парфёнов: Первая лига — очень крепкий чемпионат, любая команда может обыграть любую

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов рассказал, есть ли серьёзная разница между командами уровня Российской Премьер-Лиги и Первой лиги.

«Мы не играем с командами РПЛ весь сезон. Ребята из «Пари НН» играют в Премьер-Лиге, значит, у них есть какие-то качества. Первая лига — очень крепкий чемпионат, любая команда может обыграть любую. Я был в этой лиге с «Тосно» пять-шесть лет назад, тогда она была другая. Сейчас тут много молодых ребят, а раньше было больше опытных.

Разница в том, что команды Премьер-Лиги весь сезон проводят с соперниками такими, как «Спартак», «Зенит». В этом есть небольшое преимущество. Уровень таких команд стимулирует, и другие прибавляют. В двух матчах шанс 50 на 50. Если не пробовать, ничего не получится», — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».