Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Парфёнов: Первая лига — очень крепкий чемпионат, любая команда может обыграть любую

Парфёнов: Первая лига — очень крепкий чемпионат, любая команда может обыграть любую
Дмитрий Парфёнов
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов рассказал, есть ли серьёзная разница между командами уровня Российской Премьер-Лиги и Первой лиги.

«Мы не играем с командами РПЛ весь сезон. Ребята из «Пари НН» играют в Премьер-Лиге, значит, у них есть какие-то качества. Первая лига — очень крепкий чемпионат, любая команда может обыграть любую. Я был в этой лиге с «Тосно» пять-шесть лет назад, тогда она была другая. Сейчас тут много молодых ребят, а раньше было больше опытных.

Разница в том, что команды Премьер-Лиги весь сезон проводят с соперниками такими, как «Спартак», «Зенит». В этом есть небольшое преимущество. Уровень таких команд стимулирует, и другие прибавляют. В двух матчах шанс 50 на 50. Если не пробовать, ничего не получится», — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Парфёнов: пришло уведомление о том, что мы играем в стыках. Что нам сделать — отказаться?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023