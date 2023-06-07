Парфёнов: Первая лига — очень крепкий чемпионат, любая команда может обыграть любую

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов рассказал, есть ли серьёзная разница между командами уровня Российской Премьер-Лиги и Первой лиги.
«Мы не играем с командами РПЛ весь сезон. Ребята из «Пари НН» играют в Премьер-Лиге, значит, у них есть какие-то качества. Первая лига — очень крепкий чемпионат, любая команда может обыграть любую. Я был в этой лиге с «Тосно» пять-шесть лет назад, тогда она была другая. Сейчас тут много молодых ребят, а раньше было больше опытных.
Разница в том, что команды Премьер-Лиги весь сезон проводят с соперниками такими, как «Спартак», «Зенит». В этом есть небольшое преимущество. Уровень таких команд стимулирует, и другие прибавляют. В двух матчах шанс 50 на 50. Если не пробовать, ничего не получится», — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».
- 7 июня 2023
-
00:51
-
00:51
-
00:42
-
00:25
-
00:19
-
00:17
-
00:03
- 6 июня 2023
-
23:46
-
23:42
-
23:34
-
23:33
-
23:12
-
23:10
-
22:56
-
22:56
-
22:48
-
22:40
-
22:26
-
22:04
-
22:01
-
21:57
-
21:43
-
21:40
-
21:36
-
21:20
-
21:20
-
21:17
-
21:16
-
21:12
-
21:06
-
21:00
-
20:48
-
20:41
-
20:40
-
20:25