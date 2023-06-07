Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Магомед Оздоев побил личный рекорд по системе «гол+пас» за сезон

Магомед Оздоев побил личный рекорд по системе «гол+пас» за сезон
Комментарии

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев проводит лучший сезон в карьере.

В последнем матче с «Касымпашой» российский игрок отметился двумя результативными передачами. Таким образом, на счету Оздоева пять голов и шесть результативных передач в текущем розыгрыше турецкого чемпионата.

Ранее россиянин набирал максимум 10 (4+6) очков во всех турнирах в сезоне-2019/2020, который футболист провёл в составе санкт-петербургского «Зенита».

Напомним, вчера, 6 июня, завершился матч заключительного, 38-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Фатих Карагюмрюк» принимал «Касымпашу». Хозяева одержали победу со счётом 3:0.

В нынешнем сезоне Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав 51 очко.

Материалы по теме
Две голевые передачи Оздоева помогли «Карагюмрюку» разгромить «Касымпашу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023