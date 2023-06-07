Магомед Оздоев побил личный рекорд по системе «гол+пас» за сезон
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Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев проводит лучший сезон в карьере.
В последнем матче с «Касымпашой» российский игрок отметился двумя результативными передачами. Таким образом, на счету Оздоева пять голов и шесть результативных передач в текущем розыгрыше турецкого чемпионата.
Ранее россиянин набирал максимум 10 (4+6) очков во всех турнирах в сезоне-2019/2020, который футболист провёл в составе санкт-петербургского «Зенита».
Напомним, вчера, 6 июня, завершился матч заключительного, 38-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Фатих Карагюмрюк» принимал «Касымпашу». Хозяева одержали победу со счётом 3:0.
В нынешнем сезоне Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав 51 очко.
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