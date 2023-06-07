Daily Mail: «Тоттенхэм» заинтересован в покупке Гарри Магуайра

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб проявляет интерес к футболисту. Будущее игрока в составе команды из Манчестера под вопросом, поскольку главный тренер Эрик тен Хаг готов продать его летом.

Отмечается, что «Тоттенхэм» ускорит поиск трансферных целей после назначения Ангелоса Постекоглу на пост главного тренера. Магуайр может стать одним из новичков – считается, что у клуба есть неплохие шансы подписать 30-летнего защитника.

«Манчестер Юнайтед» купил Магуайра у «Лестера» в 2019 году за € 87 млн. В текущем сезоне центральный защитник сыграл за «красных дьяволов» 32 матча во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями.