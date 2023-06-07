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«Родина» — «Пари НН»: во сколько начало стыкового матча, где смотреть трансляцию

«Родина» — «Пари НН»: во сколько начало стыкового матча, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 7 июня, на стадионе «Академия Спартак имени Ф.Черенкова» в Москве состоится первый стыковой матч за право выступать в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2023/2024. Встретятся «Родина» (Москва) и «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Родина» — «Пари Нижний Новгород». В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Россия - Переходные матчи. Переходные матчи. 1-й матч
07 июня 2023, среда. 18:00 МСК
Родина
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Судейские назначения на матч «Родина» – «Пари НН»: главный арбитр – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретёшкин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Николай Богач.

Напомним, «Пари НН» финишировал на 13-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и попал в стыковые матчи за право сохранить прописку в элитном дивизионе. «Родина» финишировала на пятом месте в Первой лиге. Однако «Алания», занявшая третье место, не была лицензирована на РПЛ, поэтому «Родина» получила право сыграть за переход в высший дивизион.

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