Фёдор Смолов выделил самое крутое событие за время выступлений в «Сельте»

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов вспомнил период выступлений в испанской «Сельте».

«Хочется пожаловаться, что мне всё ковид подпортил (смеётся). К сожалению, я не один оказался в этой ситуации.

Было очень классно! Я приехал туда, и мне почти сразу исполнилось 30 лет. Я пропустил первый сбор, меня что-то там беспокоило с точки зрения травмы. У меня был небольшой конфликт… Не конфликт, а недопонимание с Юрием Палычем (Сёминым в «Локомотиве». — Прим. «Чемпионата»). Четыре выходных между сборами. Я лечу в Лондон, и мне звонок за два дня до конца трансферного окна по Москве в 12 часов ночи. Герман говорит: «В «Сельте» тренер, который был в «Зальцбурге», когда ты за «Краснодар» играл против них. Аренда. Он суперхочет». Я, никому не говоря, просто выхожу из ресторана, хожу, гуляю. И говорю: «Окей, я согласен».

Я приехал в «Сельту», мне исполнилось 30 лет, и я понял, что на каждой тренировке я прибавляю. И это было для меня самым важным. Я себе говорю: «Блин, в 30 лет ты прибавляешь в футболе и развиваешься как спортсмен. Это очень круто!» Вот это меня радовало. Уровень футбола, уровень доброжелательности у испанцев, отношение к футболу, внимание. Всё было классно!

Самое крутое событие? Гол в ворота «Реала», потому что это было ещё до ковида и это был полный «Бернабеу» — до реконструкции и этих всех баннеров. На матче была моя мама — это, наверное, самое важное. Наверное, я даже понимаю, что для неё это увидеть, настолько для меня важно, это какой-то показатель того, что моя карьера чего-то стоит как российского футболиста», — сказал Смолов в видео на YouTube-канале Nobel.