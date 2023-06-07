Фёдор Смолов: весной, играя в Питере с «Зенитом», я почувствовал, что парни куражатся

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался об изменениях в российском футболе за последние полтора года.

«Как наш футбол изменился за полтора года? Если ещё осенью, как будто по инерции, тот же «Зенит» играл на 80%, то сейчас весной, играя в Питере, я почувствовал, что парни куражатся — им неинтересно. Это при том, что им на 40% никто ничего противопоставить не может. Может, ЦСКА и «Спартак» эпизодически, им приходится включаться, и здесь могут быть у них проблемы. Но объективно — разыгрываются путёвки, чтобы не вылететь в ФНЛ, по большому счёту.

Каково мне играть в такой ситуации? Наверное, не очень классно, не очень приятно. При том, что в прошлом сезоне мы с «Динамо» добыли себе путёвки в еврокубки и право играть в них, поэтому печально. При этом я понимаю, что я-то там поиграл, я там побывал, я это видел. И мне на самом деле в этой ситуации больше обидно за молодых ребят, у которых была потенциальная возможность построить хорошую карьеру, а сейчас они столкнулись с большими сложностями с точки зрения развития и дальнейшего отъезда. Я не вижу предпосылок, что они будут здесь развиваться, именно в том темпе, на том уровне, который позволит им уехать в хорошие команды», — сказал Смолов в видео на YouTube-канале Nobel.