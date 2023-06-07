Гендиректор «Пари НН» не стал отвечать на вопрос о продлении контракта с Глушаковым

Генеральный директор клуба «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов оставил без комментария вопрос о продлении контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.
«Контракт Глушакова? Давайте про контракты игроков будем говорить после ответной игры с «Родиной». Сейчас все мысли только об игре», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с «Пари Нижний Новгород» в феврале 2023 года. Срок соглашения рассчитан до конца сезона с опцией продления на один год.
Напомним, несколько минут назад завершился первый стыковой матч за право выступать в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2023/2024, в котором встречались «Родина» (Москва) и «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород). Матч проходил на стадионе «Академия «Спартак» имени Ф. Черенкова» в Москве и завершился со счётом 3:0 в пользу гостей. Отличились Эдгар Севикян, Владислав Яковлев и Альберт Шарипов.
Ответный матч состоится в Нижнем Новгороде в субботу, 10 июня. Начало игры — в 14:30 мск.
- 7 июня 2023
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