Гендиректор «Пари НН» не стал отвечать на вопрос о продлении контракта с Глушаковым

Генеральный директор клуба «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов оставил без комментария вопрос о продлении контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

«Контракт Глушакова? Давайте про контракты игроков будем говорить после ответной игры с «Родиной». Сейчас все мысли только об игре», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с «Пари Нижний Новгород» в феврале 2023 года. Срок соглашения рассчитан до конца сезона с опцией продления на один год.

Напомним, несколько минут назад завершился первый стыковой матч за право выступать в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2023/2024, в котором встречались «Родина» (Москва) и «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород). Матч проходил на стадионе «Академия «Спартак» имени Ф. Черенкова» в Москве и завершился со счётом 3:0 в пользу гостей. Отличились Эдгар Севикян, Владислав Яковлев и Альберт Шарипов.

Ответный матч состоится в Нижнем Новгороде в субботу, 10 июня. Начало игры — в 14:30 мск.