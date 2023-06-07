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«Фиорентина» — «Вест Хэм»: после первого тайма счёт не открыт

«Фиорентина» — «Вест Хэм»: после первого тайма счёт не открыт
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В решающем матче Лиги конференций сезона-2022/2023 встречаются итальянская «Фиорентина» и английский «Вест Хэм». Команды играют на стадионе «Фортуна Арена» в Праге (Чехия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига конференций. Финал
07 июня 2023, среда. 22:00 МСК
Фиорентина
Флоренция, Италия
2-й тайм
1 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
0:1 Бенрахма – 62'   1:1 Бонавентура – 67'   1:2 Боуэн – 90'

Команды не смогли отметиться забитыми мячами в первой половине встречи. Ближе к голу были флорентийцы: в концовке тайма отличился форвард «фиалок» Лука Йович, однако его мяч отменили из-за офсайда.

В полуфинале «Фиорентина» по сумме двух матчей прошла швейцарский «Базель» — 4:3. «Вест Хэм» одолел нидерландский «АЗ Алкмар» — 3:1. Ранее «Фиорентина» и «Вест Хэм» не встречались между собой. В прошлом сезоне победителем Лиги конференций стала итальянская «Рома».

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