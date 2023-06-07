Дмитрий Кузнецов: «Динамо», «Химки» и «Торпедо» — главное разочарование сезона в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал о главных разочарованиях сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги. По его словам, самые большие провалы этого розыгрыша РПЛ показали «Динамо», «Химки» и «Торпедо».

«Динамо», «Химки» и «Торпедо» — главное разочарование сезона. Динамовцы вообще провалили чемпионат. А в случае с автозаводцами это было ожидаемо — они играли практически тем же составом, который был у них в Первой лиге», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Московское «Динамо» завершило этот сезон РПЛ на девятом месте, набрав 45 очков в 30 играх. «Химки» оказались на предпоследнем месте в таблице с 18 очками, «Торпедо» и вовсе финишировало последним — за весь сезон они выиграло лишь трижды, потерпело 23 поражения и четыре раза сыграло вничью.