Президент «Наполи» — о замене Спаллетти: список расширился с 22 имён до 40

Президент «Наполи» высказался о поиске нового тренера. Лучано Спаллетти, руководивший командой из Неаполя в течение двух лет, не продолжит работу с клубом в следующем сезоне.

«Начиная с сегодняшнего дня, я намерен проверить список возможных тренеров, который расширился с 22 имён до 40. Я должен начать проверять, доступны ли они, подходят ли для игры по схеме 4-3-3 и с высокой линией обороны и атаки. Схема должна быть 4-3-3, иначе и быть не может.

Этот вопрос требует времени, необходимо понять характер тренеров и смогут ли они адаптироваться к неаполитанской культуре. Все это нельзя оформить за короткое время», – сказал Аурелио Де Лаурентис.

Напомним, в этом сезоне «Наполи» смог добиться первого места в итальянской Серии А.