Месси: предложения европейских клубов, кроме «Барселоны», я не рассматривал
Поделиться
Аргентинский нападающий Лионель Месси, объявивший о своём переходе в «Интер Майами», рассказал, что ему поступали предложения от нескольких европейских клубов.
«У меня были предложения от других европейских команд, но я даже не рассматривал их. Моя идея заключалась в том, что я либо вернусь в «Барселону», либо, если это не получится, я уйду из европейского футбола. Это было то, что мне нужно, чтобы завершить карьеру здесь и начать новый этап в чемпионате Соединённых Штатов с нуля.
Я хотел получать гораздо больше удовольствия от повседневных дел и от футбола, но с теми же ответственностью, желанием побеждать и всегда делать всё хорошо, но в более спокойной обстановке», – сказал Месси в интервью Mundo Deportivo.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 июня 2023
-
23:55
-
23:45
-
23:45
-
23:37
-
23:37
-
23:34
-
23:32
-
23:26
-
23:24
-
23:19
-
23:17
-
23:17
-
23:10
-
23:03
-
23:02
-
22:59
-
22:55
-
22:52
-
22:45
-
22:44
-
22:39
-
22:39
-
22:35
-
22:32
-
22:26
-
22:26
-
22:19
-
22:13
-
22:06
-
22:01
-
22:00
-
21:46
-
21:43
-
21:40
-
21:33
Партнерский контент