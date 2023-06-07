Месси: предложения европейских клубов, кроме «Барселоны», я не рассматривал

Аргентинский нападающий Лионель Месси, объявивший о своём переходе в «Интер Майами», рассказал, что ему поступали предложения от нескольких европейских клубов.

«У меня были предложения от других европейских команд, но я даже не рассматривал их. Моя идея заключалась в том, что я либо вернусь в «Барселону», либо, если это не получится, я уйду из европейского футбола. Это было то, что мне нужно, чтобы завершить карьеру здесь и начать новый этап в чемпионате Соединённых Штатов с нуля.

Я хотел получать гораздо больше удовольствия от повседневных дел и от футбола, но с теми же ответственностью, желанием побеждать и всегда делать всё хорошо, но в более спокойной обстановке», – сказал Месси в интервью Mundo Deportivo.