Месси: чувствую себя спокойно и хорошо, так как этот сезон закончился
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Бывший нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался о непростом сезоне-2022/2023.
«Сейчас я чувствую себя спокойно и хорошо, так как этот сезон закончился. Это был необычный год, потому что чемпионат мира игрался в его середине. Этот турнир перевернул всё. Сейчас думаю о матчах сборной Аргентины и каникулах», — приводит слова Месси Sport.es.
В сезоне-2022/2023 на счету Месси 43 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и 20 результативными передачами. Аргентинец выиграл три титула: чемпионат мира со сборной и чемпионат и Суперкубок Франции с «ПСЖ».
Ранее стало известно, что Месси перейдёт в «Интер» Майами. Аргентинский форвард заявил, что не рассматривал предложения от европейских клубов.
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