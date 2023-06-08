Денис Угаров: «Динамо» мог бы привести к успеху Кобелев

Экс-игрок «Зенита», а также бывший работник штаба экс-тренера «Динамо» Андрея Кобелева Денис Угаров поделился мнением насчёт сезона бело-голубых, а также порассуждал о возможных кандидатурах на должность главного наставника клуба.

«Так часто бывает у команд, не избалованных победами: после успеха следует падение. Я думаю, «Динамо» мог бы тренировать российский специалист. Они сейчас говорят: мы, дескать, усилимся. Но кем сейчас можно усилиться, непонятно. Жаль, там есть достойные ребята, которые могли прогрессировать, но в этом сезоне этого не случилось.

Почему долго не тренирует Кобелев? Не знаю. Он же был в «Динамо». Люди там меняются в руководстве, у них свои взгляды. Хотят что-то новое попробовать. Вот назначили Шварца — получилось. А потом — нет.

Кто из отечественных тренеров мог бы сделать «Динамо» лучше? Тот же Кобелев. Очень достойная кандидатура, на мой взгляд. Он мог бы дать результат.

Является ли провалом девятое место в юбилейный сезон? Ну конечно. Это и руководители «Динамо» понимают», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».