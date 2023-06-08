Главный тренер «Оренбурга» высказался о неудачной игре Писарского после ухода в «Крылья»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о неудачной игре нападающего Владимира Писарского (Сычевого), который в зимнее трансферное окно перешёл в «Крылья Советов». По мнению специалиста, некоторым футболистам нужно время, чтобы адаптироваться в новой команде.

«Насколько сильно пришлось перестраиваться после ухода Сычевого? Мы не перестраивались. Мы продолжали играть в свою игру. Ведь ушёл только один человек. Да, Сычевой был важным элементом нашей команды, забил 14 голов. Но вы сами видели, что и Брайан Мансилья, и Дима Воробьёв, и вернувшийся после дисквалификации Володя Обухов сумели хорошо заменить Сычевого. Мы сыграли после зимней паузы 13 матчей, забили 23 гола. У нас получилось сохранить результативность.

Почему Сычевой неудачно отыграл весной в Самаре? Я смотрел всего два его матча за «Крылья Советов». Плюс их матч с нами (1:1), когда он вышел на замену во втором тайме. Не знаю, что у него происходит. Новый клуб, новые требования тренера. Иногда надо чуть-чуть времени, чтобы войти в команду, в состав.

Я хотел, чтобы Сычевой остался до конца сезона в «Оренбурге». Думаю, что он бы и дальше забивал голы, если бы остался у нас. И сделал бы 20-22 мяча за сезон. Но это знает только бог. Только он может ответить на вопрос, что было бы, останься Володя в «Оренбурге». Но он ушёл. Для «Оренбурга» это был хороший трансфер в финансовом плане. Думаю, все остались довольны», — приводит слова Марцела Лички интернет-портал «Известия».