Личка: «Оренбург» показал, что с маленьким бюджетом можно достойно играть в РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка оценил свой дебютный сезон в Российской Премьер-Лиге. По его мнению, оренбуржский клуб показал, что с маленьким бюджетом можно достойно выступать в элитном дивизионе чемпионата России.
«Для меня и команды это был отличный сезон. Понятно, что в начале чемпионата было нелегко. Я помню, как мы ехали на первый предсезонный сбор в Турцию, имея в распоряжении всего 16 футболистов. Не хочу сказать, что из-за этого была нервозность. Но было понимание, что нужно ещё многое сделать, нужно искать игроков.
Хорошо, что у меня рядом был и есть Дима Андреев — спортивный директор, который такой же спокойный, как я. И мы сразу разобрались, какие игроки нам нужны. И получили возможность их забрать, пока была такая возможность.
Чемпионат — это не два-три матча, а длинное соревнование. И мы через первые игры набирали форму, улучшали своё выступление по ходу сезона. Считаю, что второй круг сыграли на хорошем уровне. Показали, что такая команда, как «Оренбург», с маленьким бюджетом может достойно играть в Премьер-Лиге», — приводит слова Личка интернет-портал «Известия».
- 8 июня 2023
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