«Аякс» хочет подписать Сперцяна. «Краснодар» готов продать игрока за € 10 млн и бонусы

Нидерландский «Аякс» хочет подписать полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Армянский полузащитник находится в топе приоритетов летних трансферов клуба. Амстердамский клуб планирует вступить в переговоры после Суперфинала Кубка России. «Краснодар» будет готов продать игрока за сумму чуть больше € 10 млн плюс бонусы», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Сперцяну со стороны итальянских «Милана», «Фиорентины» и ряда немецких команд.

23-летний Сперцян сыграл за «Краснодар» 40 матчей в текущем сезоне, отметившись в них 14 забитыми мячами и 14 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.