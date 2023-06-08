Калешин: Сперцяну рано уезжать в Европу, нужен ещё минимум год, а то и два поиграть в РПЛ

Бывший футболист «Краснодара» Виталий Калешин высказался о слухах об интересе европейских клубов к полузащитнику Эдуарду Сперцяну.
«Сперцяну рано уезжать в Европу. Если у него есть амбиции играть на высоком уровне, то нынешний сезон вообще не показателен. У него было много ярких моментов, но были и слабые игры.
На мой взгляд, он не готов сейчас переходить в европейскую команду, которая находится в пятерке чемпионата. Ему нужен ещё минимум год, а то и два, чтобы выступать стабильнее.
Он — молодой и талантливый парень, наверняка селекционные службы многих клубов следят за ним. Но туда нужно ехать конкурентоспособным. Зачем переходить, а потом скитаться по арендам? Другой вариант для него — перейти в средний клуб, чтобы понять уровень чемпионата и адаптироваться, а дальше уже строить карьеру», — приводит слова Калешина Metaratings.
- 8 июня 2023
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