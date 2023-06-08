Хави — о Месси в «Интер» Майями: это его личное решение, и нам нужно его уважать

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал решение экс-нападающего сине-гранатовых и «ПСЖ» Лионеля Месси продолжить карьеру в американском «Интер» Майями.
«Это личное решение, и его нужно уважать. Он лучший игрок в истории. Я был убеждён, что у нас с Лео всё будет хорошо, но я уже сказал, что всё зависело от него самого. Последнее, чего я хочу, – это обманывать кулес.
В последние пару дней или недель я заметил изменения. Возможно, я видел это недостаточно ясно, но очень часто нам не хватает сопереживания. Быть Лео Месси нелегко. Он должен был быть лучшим во всём», — цитирует Хави издание Cope.
Вчера, 7 июня, «Интер» Майями официально объявил о переходе Лионеля Месси. В завершившемся сезоне аргентинский нападающий принял участие в 41 матче за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.
- 8 июня 2023
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