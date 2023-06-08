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За защитника «Лейпцига» Гвардиола поборются два топ-клуба

За защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола поборются два топ-клуба — «Манчестер Сити» и «Реал», сообщает 90min.

По информации источника, лондонский «Челси» выбыл из борьбы за подписание молодого хорватского игрока обороны. Приоритетными вариантами продолжения карьеры для Гвардиола являются «Манчестер Сити» и «Реал». Если «Лейпциг» примет решение продать своего защитника, то будут рассматриваться предложения только от этих команд.

Сообщается, что в контракте Гвардиола есть пункт о сумме отступных в размере € 115 млн, однако боссы немецкого клуба будут готовы пойти навстречу хорвату и продать его дешевле.

В сезоне-2022/2023 на счету Гвардиола 41 матч за «Лейпциг» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами.

Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.

Ранее сам Гвардиол заявлял о нежелании «Лейпцига» расставаться с ним.