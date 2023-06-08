Бензема: играть в Саудовской Аравии – не значит закончить карьеру

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема не считает, что футболисты едут в Саудовскую Аравию только для того, чтобы завершить карьеру.
«Стадион здесь исключительный, болельщики очень страстные, и именно эта страсть даёт нам, игрокам, мотивацию делать всё возможное на поле. Тут уже есть Криштиану Роналду. Он мой друг, и я рад видеть его в Саудовской Аравии.
Это также показывает, что Саудовская Аравия начинает расти на мировом уровне. В местном чемпионате есть громкие имена. В первую очередь это Криштиану Роналду, теперь и я. Это важно для того, чтобы саудовский футбол рос и оказывал влияние на мировой футбол.
Играть в Саудовской Аравии – не значит закончить карьеру. Напротив, я должен поднажать и показать, что то, что я сделал в Европе, смогу продемонстрировать и в Саудовской Аравии», — приводит слова Бензема сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
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