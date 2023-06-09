Канчельскис: видно, что Джикия не любит проигрывать, а не как некоторые, которым всё равно

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о дисквалификации защитника «Спартака» Георгия Джикии за неспортивное поведение и оскорбление арбитра в матче 30-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (0:1).
«Я не смотрел матч и не знаю, что случилось и почему. Наверное, это произошло на эмоциях, футболист не любит проигрывать, даже сидя на скамейке запасных. У него грузинские корни, и тут темперамент говорит сам за себя.
Хотелось, чтобы команда выиграла и занимала второе, а не третье место. Зато видно, что он не равнодушен к команде и переживает за клуб и болельщиков. А не как некоторые, которые играли и играют, а им всё равно, лишь бы деньги платили», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.
В нынешнем сезоне чемпионата России Джикия принял участие в 22 матчах в РПЛ, в которых записал в свой актив результативную передачу.
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