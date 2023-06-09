Бояринцев – о Николсоне: для РПЛ он футболист среднего уровня

Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев прокомментировал возможный уход нападающего Шамара Николсона из «Спартака».

«В «Спартаке» очень хорошая атака, там высокая конкуренция. Не думаю, что потеря Николсона как-то повлияет на команду. Для РПЛ он футболист среднего уровня. Уверен у «Спартака» есть возможность пригласить игрока намного интереснее. Внутри РПЛ можно найти игрока такого же плана, как Николсон. Можно также поискать интересного нападающего, который будет связующим звеном, например, десятка «Спартаку» не помешает», — приводит «РБ Спорт» слова Бояринцева.

Николсон в минувшем сезоне провёл 27 матчей за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.