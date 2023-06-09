Бояринцев – о Николсоне: для РПЛ он футболист среднего уровня
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Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев прокомментировал возможный уход нападающего Шамара Николсона из «Спартака».
«В «Спартаке» очень хорошая атака, там высокая конкуренция. Не думаю, что потеря Николсона как-то повлияет на команду. Для РПЛ он футболист среднего уровня. Уверен у «Спартака» есть возможность пригласить игрока намного интереснее. Внутри РПЛ можно найти игрока такого же плана, как Николсон. Можно также поискать интересного нападающего, который будет связующим звеном, например, десятка «Спартаку» не помешает», — приводит «РБ Спорт» слова Бояринцева.
Николсон в минувшем сезоне провёл 27 матчей за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.
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