Форвард «Спартака» Шамар Николсон интересен «Генку»
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Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон привлёк к себе внимание бельгийского «Генка». Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в своём «твиттере».
ПО информации источника, «Генк» решил усилить свою атакующую линию за счёт приобретения форварда «Спартака», который полностью соответствует профилю, который необходим бельгийскому клубу.
26-летний нападающий сборной Ямайки перешёл в «Спартак» в январе 2022 года. Московский клуб заплатил за Николсона бельгийскому «Шарлеруа» € 8 млн.
В текущем сезоне Николсон сыграл за «Спартак» 27 матчей во всех турнирах, отметившись в них четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Контракт ямайского нападающего с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.
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