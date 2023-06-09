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Журналист: Бекхэм? Леброн? Дуэйн Джонсон? Переход Месси в «Интер Майами» значимее их всех

Известный американский журналист Колин Каухерд отреагировал на решение аргентинского нападающего Лионеля Месси перейти в клуб МЛС «Интер Майами», заявив, что этот трансфер значимее прихода в лигу Дэвида Бекхэма или переходов баскетболиста Леброна Джеймса.

«Это главный момент в истории франшизы. Переход Бекхэма был большим событием, но переход Месси в два раза более значимый. Семья Кардашьян? Месси значимее. Скала (прозвище американского актёра Дуэйна Джонсона. — Прим. «Чемпионата»)? Месси гораздо значимее. Леброн? Бейонсе? Месси значимее», — приводит слова Каухерда «твиттер» All About Argentina.

Ранее Месси, проведший два последних сезона во французском «ПСЖ», сообщил, что продолжит карьеру в «Интер Майами».

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