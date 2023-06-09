Погребняк: наконец-то Галицкий и его клуб имеют шанс взять титул, но ЦСКА в полном порядке

Бывший футболист Павел Погребняк поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и ЦСКА. Игра состоится в воскресенье, 11 июня. Начало матча — в 17:00 мск.

«Суперфинал Кубка России станет украшением этого футбольного сезона. Отлично, что финал примут «Лужники». Ожидается просто шикарная атмосфера. Придёт огромное количество зрителей. Будет всё для отличного финала! Если честно, обе эти команды заслуживают этот титул. ЦСКА вообще сейчас в полном порядке. «Краснодар» тоже провёл хорошую весну. Наконец-то Галицкий и его клуб имеют шанс взять свой первый титул в истории. Для меня, если честно, результат непредсказуем. Фаворита в этой встрече нет. Но есть ощущение, что будет яркий результативный матч», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.