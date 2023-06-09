Галицкий был против финалов Кубка России в «Лужниках». Он даже зарубился с Гинером

В воскресенье, 11 июня, российский сезон-2022/2023 закроется большой игрой в «Лужниках». «Краснодар» и ЦСКА встретятся в финале Кубка России. Теперь это финал с приставкой «супер», так что, будем надеяться, южная и столичная команды покажут соответствующий названию «суперский» футбол.

В этот день может исполниться футбольная мечта создателя «Краснодара» Сергея Галицкого. Кубковый трофей стал бы первым для «быков» за всю историю клуба. К нему шли долгих 15 лет. Уже и медали чемпионата России взяли, и в Лиге чемпионов поиграли, а какой-то главной, великой победы у краснодарцев по-прежнему нет. Согласитесь, едва ли кто-то в российском футболе заслуживает награды больше, чем Галицкий, построивший с нуля команду уровня ЛЧ, красивейший стадион и топовую академию.

Если провести голосование среди нейтральных болельщиков за пределами Москвы и Краснодара с вопросом «Какой стадион вы бы выбрали для финала Кубка России – «Лужники» или краснодарский?», то, возможно, опрос выиграла бы уютная арена Галицкого. «Лужники» – конечно, крупнейший стадион страны, спортивное сооружение-гигант. Логично отдавать ему такие значимые мировые события, как, например, финалы ЧМ и ЛЧ, решающие матчи нашей сборной. Кубок России – это всё же внутреннее соревнование, «вечеринка для своих». Поэтому предложение проводить все кубковые финалы в «Лужниках» кажется как минимум дискуссионным, хотя это достаточно популярная идея.

В декабре 2020-го на исполкоме РФС из-за этого вопроса зарубились Галицкий и президент ЦСКА Евгений Гинер. Словно предчувствовали, что однажды их команды сыграют между собой в матче за трофей! Как утверждали инсайдеры, босс армейцев заявил: кубковые финалы нужно ежегодно проводить в «Лужниках». По подобию Кубка Англии на «Уэмбли». По мнению Гинера, это повысит уровень и престиж трофея.

Сергей Галицкий Фото: РИА Новости

Галицкий, в свою очередь, выступил против финалов в «Лужниках». Руководитель «Краснодара» привёл несколько контраргументов. Во-первых, московские клубы получают преимущество над нестоличными. Очевидно, Галицкий прежде всего говорил о перевесе в количестве болельщиков. Кроме того, финал Кубка России помогал бы развивать футбол в регионах, задействовать построенные к ЧМ-2018 стадионы.

Тогда исполком РФС, выслушав все за и против, отложил решение по месту проведения финала. Но, в конце концов, матч за трофей отдали Нижнему Новгороду. Видимо, аргументы Галицкого посчитали более весомыми.

Год спустя финал прошёл уже в «Лужниках». На матче «Спартак» – «Динамо» был аншлаг. Когда играют две московские команды, самое логичное – организовать финал в столице. Хотя это дерби наверняка собрало бы полные трибуны и в Краснодаре, и в любом другом городе России. Вышло празднично и красиво, однако получится ли так на игре с участием «Краснодара»? Готовы ли болельщики ЦСКА и другие жители Москвы обеспечить аншлаг на финале-2023? Едва ли это произойдёт, даже если РФС вдруг захочет раздавать билеты на футбол бесплатно.

Сравнение «Лужников» с «Уэмбли», конечно, имеет право на жизнь, вот только неплохо бы сравнить и территории Великобритании и России по размеру. Поездку на финал в Лондон можно запланировать в рамках однодневного тура даже из Ньюкасла. Пять часов на машине – и вы на «Уэмбли». Дорога из Краснодара до Москвы в три раза длиннее, поэтому болельщикам «быков» будет, мягко говоря, непросто махнуть рукой на все дела, работу, семью и поехать на историческую игру. А тем более – полететь. В Краснодаре-то аэропорт закрыт, и это отнюдь не единственный город с такими ограничениями. Пробейся в финал, допустим, «Ростов» Валерия Карпина, была бы похожая история.

Надо заметить, что у московских команд и без того серьёзное преимущество над нестоличными в РПЛ за счёт чрезмерного количества клубов в одном городе. Тот же ЦСКА в нынешнем сезоне выезжал за пределы Москвы на матчи чемпионата России всего 10 раз. Тогда как «Краснодар», имея намного более сложную дорогу из-за закрытого аэропорта, все 15. Проблема не только в лишних часах в пути и финансовых потерях – это, разумеется, отражается и на тренировочном процессе, и на восстановлении игроков. Вдобавок для ЦСКА и «Спартака» гостевые матчи с «Химками» и «Торпедо» могли превращаться, по сути, в домашние из-за перевеса по числу болельщиков.

Зачем же ещё и в Кубке России давать преимущество московским командами над нестоличными? Тут Галицкий абсолютно прав. «Лужники» в любом случае не останутся без футбола и иных крупных событий.