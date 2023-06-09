Василий Уткин пошутил на тему появления новых интимных видео с Артёмом Дзюбой

Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на появление в социальных сетях новых интимных видео с участием футболиста Артёма Дзюбы.

«У Артёма Дзюбы (не смотрел) просто вышел сиквел программы «Ну так нельзя». Сиквел называется «Но если очень хочется, то можно», — написал Уткин в телеграм-канале.

Сегодня, 9 июня, в социальных сетях, в основном в «Телеграме», распространяют новые интимные видео Дзюбы. Судя по всему, эти ролики были записаны несколько лет назад.

Напомним, первое интимное видео с участием футболиста появилось в ноябре 2020 года. Тогда это вызвало большой общественный резонанс. После скандала в 2020 году Дзюбу решили не вызывать в сборную России на ноябрьский сбор, а в «Зените» перед матчем с «Краснодаром» у него отобрали капитанскую повязку.

Обращение Дзюбы по поводу скандального видео (от 8 ноября 2020 года):