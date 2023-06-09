Мадридский «Реал» объявил о переходе Франсиско Гарсии из «Райо Вальекано»
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Испаний защитник Франсиско Гарсия стал игроком мадридского «Реала». Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Левый защитник возвращается в клуб, где он провел семь сезонов до трёхлетнего пребывания в «Райо Вальекано».
В сезоне-2020/2021 Гарсия из «Реала» был арендован «Райо Вальекано», тогда ещё выступавшим в Сегунде. Он внёс свой вклад в возвращение клуба в Примеру, приняв участие в 39 матчах второго испанского дивизиона. В следующем сезоне «Райо Вальекано» выкупил защитника у «Реала».
В сезоне-2022/2023 испанской Примеры 23-летний Гарсия провёл 38 матчей, отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Также на счету защитника две игры в Кубке Испании.
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