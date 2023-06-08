Кейн сообщил игрокам «Тоттенхэма», что хочет перейти в «Реал»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн сказал своим одноклубникам, что хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале». Об этом сообщил журналист Хулио Суарес в эфире El Chiringuito TV.
По данным источника, форвард «шпор» сказал об этом игрокам «Тоттенхэма» прямо в раздевалке.
В минувшем сезоне Кейн провёл 38 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 30 голов и сделал три результативные передачи. «Тоттенхэм» финишировал на восьмом месте, оставшись без еврокубков.
Действующий контракт 30-летнего нападающего с лондонским клубом рассчитан до лета 2024-го. Гарри Кейн — воспитанник «Тоттенхэма», за первую команду которого он выступает с 2011 года.
Ранее в своей карьере он также представлял «Норвич», «Лестер», «Миллуолл» и «Лейтон Ориент», за которые играл на правах аренды.
- 8 июня 2023
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