Экс-игрок «Балтики» Кашчелан высказался о получении гражданства России

Завершивший карьеру экс-игрок «Балтики» Младен Кашчелан высказался о получении российского гражданства.

«Для нашей семьи Россия – вторая страна после Черногории. Можно сказать, что я получил гражданство России в подарок. Я очень уважаю и люблю эту страну. Наша семья здесь приобрела очень много друзей, на кого всегда можно положиться. Если бы у меня не было 100-процентной уверенности, я бы не стал заниматься получением гражданства. Но мне стало очевидно, что это моя страна и мой дом, поэтому всё отлично, я ни о чём не жалею.

Очень многие спрашивали, зачем мне российский паспорт. Понимаю, какие вопросы возникают у моих знакомых, но я не погружаюсь в политику, меня она не интересует.

Главное, что моя семья здесь чувствует себя безопасно и проводит красивую и комфортную жизнь. К тому же в России очень близкий для балканцев менталитет. Я много где пожил и понимаю, что славянский народ мне самый близкий, мне комфортно жить среди этих людей.

В Сербии и Черногории многие поздравляют с получением российского гражданства. Люди там считают, что это открывает большие возможности. Правда, я считаю, что я себе без всяких паспортов открываю себе возможности (смеётся)», — сказал Кашчелан в интервью Metaratings.