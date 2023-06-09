Экс-игрок «Балтики»: что за любовь к клубу, если какой-то Fan ID может встать между вами?

Бывший капитан и полузащитник калининградской «Балтики» Младен Кашчелан высказался о необходимости оформления Fan ID для посещения матчей РПЛ, заявив, что для настоящих фанатов оформление карты болельщика не станет препятствием для поддержки любимой команды.

«Если вы любите своего ребёнка, но он плохо учится в школе, вы же не перестанете его водить в школу. Вы просто проведёте определённую работу. Здесь то же самое. Если ваш футбольный клуб попадает в высшую лигу впервые за 25 лет, то я не понимаю, как можно отказаться от похода на стадион. Это что за любовь к родному клубу, если какой-то Fan ID может встать между тобой и командой? Я думаю, такие фанаты в дни матчей не смогут спать и никогда себе не простят, что пропускают исторический сезон», — приводит слова Кашчелана Metaratings.

40-летний Кашчелан, игравший за «Балтику» с 2019 года, объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2022/2023, по итогам которого калининградцы впервые за 25 лет получили право играть в высшем дивизионе чемпионата России.