Кузнецов: Дивеев чувствует себя комфортно в ЦСКА. Неизвестно, играл бы он в «Зените»
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал новость о том, что защитник Игорь Дивеев подписал с армейцами новый контракт.
«Всё зависит от предложения и спроса. Был спрос — надо его использовать. Сейчас спроса нет — продлил контракт. Будет помогать ЦСКА.
Интерес «Зенита»? Он себя комфортно чувствует в ЦСКА. Неизвестно, играл бы он в «Зените» или нет. А в ЦСКА он основной игрок», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Новый контракт Дивеева рассчитан до 2028 года. Сообщалось, что зарплата игрока составит составит € 1,5 млн за сезон. В завершившемся сезоне 23-летний защитник ЦСКА провёл 20 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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