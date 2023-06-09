Кузнецов: Дивеев чувствует себя комфортно в ЦСКА. Неизвестно, играл бы он в «Зените»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал новость о том, что защитник Игорь Дивеев подписал с армейцами новый контракт.

«Всё зависит от предложения и спроса. Был спрос — надо его использовать. Сейчас спроса нет — продлил контракт. Будет помогать ЦСКА.

Интерес «Зенита»? Он себя комфортно чувствует в ЦСКА. Неизвестно, играл бы он в «Зените» или нет. А в ЦСКА он основной игрок», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Новый контракт Дивеева рассчитан до 2028 года. Сообщалось, что зарплата игрока составит составит € 1,5 млн за сезон. В завершившемся сезоне 23-летний защитник ЦСКА провёл 20 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.