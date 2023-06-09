Дивеев прокомментировал подписание контракта с ЦСКА
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал подписание нового контракта с клубом.
«Очень рад, что продлил контракт с ЦСКА. Были тяжёлые и долгие переговоры, и, может быть, это как-то и сказывалось на моей игре, потому что эмоционально было тяжеловато: готовишься к игре, а подсознательно понимаешь, что ещё не продлил контракт с ЦСКА. Сейчас очень рад.
Всех жду 11-го числа. У нас будет важный матч с «Краснодаром». Жду болельщиков на игре, чтобы они создали атмосферу и гнали нас вперёд. Мы должны и обязаны выигрывать кубок», — сказал Дивеев в интервью клубной пресс-службе.
Соглашение Дивеева с ЦСКА рассчитано до 2028 года. 11 июня армейцы сыграют с «Краснодаром» в финальном матче Фонбет Кубка России.
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